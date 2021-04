Lombardia, Bertolaso comunica il calendario di immunizzazione (Di giovedì 1 aprile 2021) In conferenza stampa da Palazzo Lombardia, Bertolaso ha presentato il calendario di immunizzazione: nuovo programma di Poste Si è tenuta oggi in Lombardia una conferenza stampa sul nuovo piano vaccinale. Presenti al tavolo di Palazzo Lombardia il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, Mirko Mischiatti, Digital Technology & Operation di poste italiane e Guido L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) In conferenza stampa da Palazzoha presentato ildi: nuovo programma di Poste Si è tenuta oggi inuna conferenza stampa sul nuovo piano vaccinale. Presenti al tavolo di Palazzoil presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, Mirko Mischiatti, Digital Technology & Operation di poste italiane e Guido L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : IL PIANO DI BERTOLASO La Lombardia annuncia le date: ecco quando è previsto l'inizio delle vaccinazioni per ogni f… - fattoquotidiano : Vaccini, Bertolaso dà le date per la Lombardia: “12 aprile al via la fascia 75-79 anni. Under 49? 13 giugno o 14 ma… - RegLombardia : #LNews Alle ore 11:30, conferenza stampa, in diretta Facebook sulla pagina 'Lombardia Notizie Online', per illustra… - Satryland59 : RT @spinozait: Bertolaso: 'Per fine maggio avremo fatto come Israele'. Bombarderanno i calabresi residenti in Lombardia. [@leomorabito] - antivirusgg : @NFratoianni Questo è il modello #Lombardia #FontanaDimettiti #MorattiDimettiti #Bertolaso torna in SudAfrica -