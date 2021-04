Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo decide di non schierarli con la Roma (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esempio del Sassuolo. Il club emiliano ha deciso di non schierare Locatelli e Ferrari contro la Roma. La decisione è stata presa per estrema cautela dopo il rientro dei due azzurri dalla trasferta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esempio del. Il club emiliano ha deciso di non schierarecontro la. La decisione è stata presa per estrema cautela dopo il rientro dei due azzurri dalla trasferta ...

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Ferrari Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo decide di non schierarli con la Roma L'esempio del Sassuolo. Il club emiliano ha deciso di non schierare Locatelli e Ferrari contro la Roma. La decisione è stata presa per estrema cautela dopo il rientro dei due azzurri dalla trasferta con la squadra di Roberto Mancini. I due giocatori sono stati subito ...

Villar: 'La Roma è stata la scelta giusta'. L'Ajax perde Blind, lo United tenta Zaniolo Oltre alle assenze per infortunio di Caputo e Berardi, il tecnico dovrà fare a meno anche di Locatelli e Ferrari , rientrati dalla convocazione azzurra e lasciati fuori precauzionalmente dalla gara ...

Calcio: Sassuolo, Locatelli e Ferrari non giocheranno contro la Roma Metro Sassuolo, si ferma anche Defrel. Domani De Zerbi in conferenza I primi due poi, rientrati dalla Nazionale anzitempo per un problema fisico non sarebbe stati comunque convocati per precauzione (così come Ferrari e Locatelli). A questi si potrebbe aggiungere anche ...

Sassuolo, i Nazionali italiani non verranno convocati contro la Roma Berardi, Locatelli, Ferrari e Caputo verranno tenuti a riposo in via precauzionale per evitare un eventuale contagio del resto della squadra Il possibile sviluppo di un focolaio Covid nel gruppo ...

