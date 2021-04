L’ex Inter Fredy Guarin arrestato in Colombia per violenza domestica (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin - oggi in forza ai Millonaros - è stato arrestato in Colombia. Il calciatore si è reso protagonista di una violenta lite familiare: sotto l'effetto di sostanze si sarebbe scagliato contro i genitori che sarebbero stati costretti a chiamare le autorità per placare la sua furia.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/CaliWebCo/status/1377668422037803015"A spiegare la situazione è stato il dirigente delle forze dell'ordine di Medellin, Jorge Luis Vargas: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad una violenza domestica in cui era coinvolto Guarin. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all'Interno dell'abitazione dove il ragazzo si è reso ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex centrocampista dell'- oggi in forza ai Millonaros - è statoin. Il calciatore si è reso protagonista di una violenta lite familiare: sotto l'effetto di sostanze si sarebbe scagliato contro i genitori che sarebbero stati costretti a chiamare le autorità per placare la sua furia.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/CaliWebCo/status/1377668422037803015"A spiegare la situazione è stato il dirigente delle forze dell'ordine di Medellin, Jorge Luis Vargas: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad unain cui era coinvolto. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all'no dell'abitazione dove il ragazzo si è reso ...

Eurosport_IT : Ricordate Guarin? Beh, ora è nei guai... ?????? - ItaSportPress : L'ex Inter Fredy Guarin arrestato in Colombia per violenza domestica - - TuttoMercatoWeb : Follia Guarin, l'ex Inter arrestato a Medellin dopo aver aggredito i genitori - ivanfcardia : L’ex #Inter Fredy #Guarin protagonista di un caso di violenza familiare in Colombia. - internewsit : Guarin finisce nei guai: l'ex centrocampista Inter arrestato in patria - -

