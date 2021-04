Lecce, vendita di assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia: “Non solo l’Iva al 22%, in zona rossa niente mestruazioni?” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è recata dopo le 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi di assorbenti perché non sono considerati “beni di prima necessità”. A denunciarlo con un post su Facebook con tanto di foto è stata una studentessa 22enne, Alessia Ria. Il cartello posto sullo scaffale informava la clientela del divieto di acquisto di quel tipo di prodotti. “Siamo arrivati all’assurdo”, scrive. “Non solo sono considerati ‘beni di lusso’, non solo paghiamo il 22% di Iva, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui io e miliardi di donne abbiamo bisogno ogni mese. Che facciamo, per questa zona rossa non facciamo venire la Mestruazione? Sono senza parole”. SIAMO ARRIVATI ALL’ASSURDO! Questa sera sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è recatale 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi diperché non sono considerati “beni di prima necessità”. Arlo con un post su Facebook con tanto di foto è stata una studentessa 22enne, Alessia Ria. Il cartello posto sullo scaffale informava la clientela del divieto di acquisto di quel tipo di prodotti. “Siamo arrivati all’assurdo”, scrive. “Nonsono considerati ‘beni di lusso’, nonpaghiamo il 22% di Iva, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui io e miliardi di donne abbiamo bisogno ogni mese. Che facciamo, per questanon facciamo venire la Mestruazione? Sono senza parole”. SIAMO ARRIVATI ALL’ASSURDO! Questa sera sono ...

