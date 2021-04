Isola dei Famosi: il fidanzato di Vera Gemma in Honduras? (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 29 marzo 2021, Vera Gemma è stata eliminata. La donna, però, ha accettato di rimanere in gioco su Parasite Island. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il giovane fidanzato Jeda sia pronto per sbarcare in Honduras. Che ruolo avrà? Isola dei Famosi: il fidanzato di Vera Gemma in Honduras Vera Gemma, nella puntata di lunedì 29 marzo 2021, è stata eliminata da L'Isola dei Famosi. La donna, come vuole la tradizione, ha ricevuto subito un'altra proposta: rimanere in gioco, all'insaputa degli altri, a Parasite Island. Non avendo digerito la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso dell'ultima puntata de L'dei, andata in onda lunedì 29 marzo 2021,è stata eliminata. La donna, però, ha accettato di rimanere in gioco su Parasite Island. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il giovaneJeda sia pronto per sbarcare in. Che ruolo avrà?dei: ildiin, nella puntata di lunedì 29 marzo 2021, è stata eliminata da L'dei. La donna, come vuole la tradizione, ha ricevuto subito un'altra proposta: rimanere in gioco, all'insaputa degli altri, a Parasite Island. Non avendo digerito la ...

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - Malvy34087444 : RT @infotommizorzi: Domanda: Un commento sul suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi? Francesco: Tommy sa fare bene tutto in tv, mi a… - shesmyqueenelsa : Il post è su loro due come ospiti in quanto opinionisti dell’isola. E poi ci sono i commenti... non mi sembra che n… -