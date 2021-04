Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 1 aprile 2021) Io sono vendetta: trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono vendetta, film del 2016 diretto da Chuck Russell con John Travolta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché lo giudica un testimone inaffidabile, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Stanley scoprirà infatti che dietro all’omicidio della moglie c’è addirittura lo zampino del Governatore, il quale non voleva che la moglie di Stanley, che lavorava per lui, divulgasse dati ambientali compromettenti che riguardavano la ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Io: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Iodel 2016 diretto da Chuck Russell con John Travolta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché lo giudica un testimone inaffidabile, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Stanley scoprirà infatti che dietro all’omicidio della moglie c’è addirittura lo zampino del Governatore, il quale non voleva che la moglie di Stanley, che lavorava per lui, divulgasse dati ambientali compromettenti che riguardavano la ...

