I Pokémon hanno ispirato i nomi di tre insetti scoperti in Australia

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Forse non tutti sanno che Satoshi Tajiri, co-fondatore di Game Freak e creatore deisi èin parte proprio agliper creare i protagonisti della saga. Da ragazzo era un appassionato di entomologia, tanto da beccarsi il soprannome di Mr Insetto dai compagni di classe. La sua carriera poi ha preso un'altra (fortunatissima) strada, ma nel momento in cui ha pensato ai videogiochi dei, 25 anni fa, l'idea è stata quella di realizzare un gioco nel quale si potessero ‘raccogliere’ e collezionare creature, esattamente come gli appassionati fanno con gli. Per fortuna dei, nel loro caso rimanendo vivi e vegeti e pronti a combattere. Satoshi Tajiri sarà probabilmente deliziato, quindi, dalla notizia che Darren Pollock, professore di Entomologia alla ...