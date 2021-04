I ‘pesci di aprile’ tra sbarco di marziani e spaghetti sugli alberi (Di giovedì 1 aprile 2021) Primo d’aprile: il giorno più temuto… dai giornalisti. In agguato, dall’alba al tramonto, è infatti il famigerato ‘pesce d’aprile’, la falsa notizia spacciata per vera che rischia di fare il giro del mondo, o anche solo d’Italia, per poi essere smentita e spernacchiata, con disdoro per la deontologia professionale. E’ quanto accaduto proprio ieri alla grande stampa americana, che ha ‘abboccato’ al falso annuncio da parte della Volkswagen di aver cambiato nome e marchio per gli Usa in Voltswagen, in omaggio alla figura di Alessandro Volta, inventore della pila il cui nome è legato all’unità di misura della tensione elettrica, per esaltare il passaggio strategico alla produzione di auto a elettricità. Scherzo che rischia seriamente di avere adesso una lunga coda in tribunale. Ma la storia dei ‘pesci di aprile’ è lunga e costellata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Primo d’aprile: il giorno più temuto… dai giornalisti. In agguato, dall’alba al tramonto, è infatti il famigerato ‘pesce d’, la falsa notizia spacciata per vera che rischia di fare il giro del mondo, o anche solo d’Italia, per poi essere smentita e spernacchiata, con disdoro per la deontologia professionale. E’ quanto accaduto proprio ieri alla grande stampa americana, che ha ‘abboccato’ al falso annuncio da parte della Volkswagen di aver cambiato nome e marchio per gli Usa in Voltswagen, in omaggio alla figura di Alessandro Volta, inventore della pila il cui nome è legato all’unità di misura della tensione elettrica, per esaltare il passaggio strategico alla produzione di auto a elettricità. Scherzo che rischia seriamente di avere adesso una lunga coda in tribunale. Ma la storia deidiè lunga e costellata di ...

