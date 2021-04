Google ha cancellato il suo pesce d’aprile anche per il 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) (foto: AMY OSBORNE/AFP via Getty Images)Niente pesce d’aprile per Google, anche quest’anno. Vista la pandemia in corso, al colosso di Mountain View non va di scherzare: Big G ha rinnovato la sua astensione dalla giornata degli scherzi, come già aveva fatto nel 2020. La conferma è arrivata da una mail interna riservata ai manager pubblicata da Business Insider. Un’ulteriore passo nella direzione contraria a quella imboccata negli ultimi anni, quando Google aveva stupito il mondo con trovate ingegnose come una caccia al tesoro tramite Google Maps – un’idea che successivamente è diventata celebre grazie a Pokémon Go – un ormai prossimo insediamento umano su Marte in tempi (era il 2011) in cui Elon Musk non l’aveva ancora messo nel mirino, oppure di un meraviglioso traduttore per ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) (foto: AMY OSBORNE/AFP via Getty Images)Nienteperquest’anno. Vista la pandemia in corso, al colosso di Mountain View non va di scherzare: Big G ha rinnovato la sua astensione dalla giornata degli scherzi, come già aveva fatto nel 2020. La conferma è arrivata da una mail interna riservata ai manager pubblicata da Business Insider. Un’ulteriore passo nella direzione contraria a quella imboccata negli ultimi anni, quandoaveva stupito il mondo con trovate ingegnose come una caccia al tesoro tramiteMaps – un’idea che successivamente è diventata celebre grazie a Pokémon Go – un ormai prossimo insediamento umano su Marte in tempi (era il 2011) in cui Elon Musk non l’aveva ancora messo nel mirino, oppure di un meraviglioso traduttore per ...

