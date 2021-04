Giorgia Meloni ' inaugura' aprile sbraitando contro Draghi e il ministro Speranza

Advertising

Profilo3Marco : RT @vocedelpatriota: Banche: domani conferenza stampa di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni - Profilo3Marco : RT @FratellidItalia: Giorgia Meloni a «Il Messaggero»: «La maggioranza Draghi non riconosce a Roma l’attenzione e l’importanza che merita»… - Assuntacarmenc2 : RT @Libero_official: Un altro professore insulta la #Meloni, definita 'una turista vomitata dal pullman'. La frase vergognosa e le polemich… - lifestyleblogit : Insulti a Giorgia Meloni, Prof. Di Luca: 'Io come Gozzini? Non volevo offendere' - - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Un altro professore insulta la #Meloni, definita 'una turista vomitata dal pullman'. La frase vergognosa e le polemich… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

In calendario in Aula in questo giovedì vi era un emendamento , proposto dal presidente di Fratelli d'Italia, con il quale si impegnava il governo 'ad adottare ogni iniziativa ...Cosìha detto. "Quest'anno il più grande - e triste - pesce d'aprile lo ha fatto il governo Draghi ai cittadini, fingendosi come una rivoluzione rispetto al governo Conte per poi ...La nostra estremista di destra accusa il premier di essere come Conte e il responsabile della Salute di aver messo l'Italia in ginocchio ...In calendario in Aula in questo giovedì vi era un emendamento, proposto dal presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con il quale si impegnava il governo "ad adottare ogni iniziativa opportuna ...