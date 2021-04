Festino Covid-19 per McKennie, Arthur, Dybala. Multe e penalizzazioni per la Juventus? (Di giovedì 1 aprile 2021) Un altro terremoto sconvolge la Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, il disastro stavolta l’hanno combinato McKennie, Arthur e Dybala. I tre calciatori della Juventus sono stati sorpresi e multati dai Carabinieri al culmine di una festa in corso nel villone di McKennie. L’intervento dei Carabinieri era stato sollecitato dai vicini disturbati dal caos e dal viavai provocati dai calciatori della Juventus e dai loro invitati in spregio di ogni normativa anti Covid-19 (leggi di più). La Juventus è furibonda con i suoi tesserati. Dybala si è già cosparso il capo di cenere ammettendo l’errore commesso. Non basteranno queste scuse ad evitare l’ulteriore multa che la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Un altro terremoto sconvolge la. Dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, il disastro stavolta l’hanno combinato. I tre calciatori dellasono stati sorpresi e multati dai Carabinieri al culmine di una festa in corso nel villone di. L’intervento dei Carabinieri era stato sollecitato dai vicini disturbati dal caos e dal viavai provocati dai calciatori dellae dai loro invitati in spregio di ogni normativa anti-19 (leggi di più). Laè furibonda con i suoi tesserati.si è già cosparso il capo di cenere ammettendo l’errore commesso. Non basteranno queste scuse ad evitare l’ulteriore multa che la ...

