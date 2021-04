Farmacisti di Bologna pronti a vaccinare, “ma dateci lo scudo penale” (Di giovedì 1 aprile 2021) BOLOGNA – I farmacisti dell’Emilia-Romagna sono pronti a dare una mano per accelerare la campagna vaccinale, prendendo in carico l’immunizzazione di una parte dei soggetti fragili che non sono in grado di raggiungere gli hub. Ma chiedono di essere tutelati rispetto ad eventuali controversie legali. “Noi siamo pronti, ma chiediamo anche tutele, come ad esempio l’applicazione dello scudo penale perché, anche se gli effetti collaterali dei vaccini sono praticamente inesistenti, non può essere scaricata sulle spalle del farmacista questo tipo di responsabilità“, rilancia il presidente di Ascomfarma Bologna, Giuseppe Argentieri. “Permettere ai farmacisti di vaccinare contro il Covid-19 è un passo fondamentale per vincere la battaglia contro il virus e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il nostro compito è dividerci il lavoro con la Regione dando assistenza ai cittadini in difficoltà dei nostri quartieri”, spiega Argentieri. “Per questo proporremo che i soggetti fragili, intesi come coloro che hanno difficoltà a raggiungere gli hub vaccinali, abbiano la precedenza per prenotare il vaccino da effettuare in farmacia”, aggiunge, rivendicando il ruolo svolto dalle farmacie nel corso dell’emergenza sanitaria. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) BOLOGNA – I farmacisti dell’Emilia-Romagna sono pronti a dare una mano per accelerare la campagna vaccinale, prendendo in carico l’immunizzazione di una parte dei soggetti fragili che non sono in grado di raggiungere gli hub. Ma chiedono di essere tutelati rispetto ad eventuali controversie legali. “Noi siamo pronti, ma chiediamo anche tutele, come ad esempio l’applicazione dello scudo penale perché, anche se gli effetti collaterali dei vaccini sono praticamente inesistenti, non può essere scaricata sulle spalle del farmacista questo tipo di responsabilità“, rilancia il presidente di Ascomfarma Bologna, Giuseppe Argentieri. “Permettere ai farmacisti di vaccinare contro il Covid-19 è un passo fondamentale per vincere la battaglia contro il virus e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il nostro compito è dividerci il lavoro con la Regione dando assistenza ai cittadini in difficoltà dei nostri quartieri”, spiega Argentieri. “Per questo proporremo che i soggetti fragili, intesi come coloro che hanno difficoltà a raggiungere gli hub vaccinali, abbiano la precedenza per prenotare il vaccino da effettuare in farmacia”, aggiunge, rivendicando il ruolo svolto dalle farmacie nel corso dell’emergenza sanitaria.

