Fabrizio Corona, le indiscrezioni dal carcere: «Ha smesso di farlo». Parla l'avvocato (Di giovedì 1 aprile 2021). Dopo più di 20 giorni «Fabrizio Corona ha sospeso lo sciopero della fame». È quanto ha riferito il suo storico legale Ivano Chiesa interpellato da TeleLombardia. Sarebbe stato proprio l'avvocato a convincerlo: «Sta psicologicamente molto male, mentre da un punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto: Fabrizio ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria, dobbiamo andare fino in fondo. E quindi mi ha ascoltato e ha ricominciato a mangiare qualcosa». Nessun dettaglio sui primi pasti di Corona che fino a poche ore fa beveva solo qualche tazza di tè. Però, secondo Chiesa, la battaglia di Corona non è finita e smettere con lo sciopero della fame non è una resa: «Un uomo con questa ...

