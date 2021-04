Empoli, 16 casi di positività nel gruppo squadra della Primavera. Cinque elementi avevano già contratto il Covid-19 (Di giovedì 1 aprile 2021) Situazione critica in casa Empoli. L’Asl Toscana Centro aveva già bloccato nella giornata di ieri le attività del club toscano fino al 7 aprile. Una decisione presa in seguito all’esplosione del focolaio di Covid-19 all’interno del club. La situazione però si è aggravata, e coinvolge anche la Primavera. Infatti, il club toscano, in un comunicato, fa sapere che sono stati riscontrati ben 16 casi di positività nel gruppo squadra della Primavera. A seguito di ciò, l’Asl ha disposto il fermo delle attività per 14 giorni. Inoltre, Cinque elementi del gruppo avevano già contratto il Covid-19 in precedenza, fatto che apre a scenari disastrosi ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Situazione critica in casa. L’Asl Toscana Centro aveva già bloccato nella giornata di ieri le attività del club toscano fino al 7 aprile. Una decisione presa in seguito all’esplosione del focolaio di-19 all’interno del club. La situazione però si è aggravata, e coinvolge anche la. Infatti, il club toscano, in un comunicato, fa sapere che sono stati riscontrati ben 16dinel. A seguito di ciò, l’Asl ha disposto il fermo delle attività per 14 giorni. Inoltre,delgiàil-19 in precedenza, fatto che apre a scenari disastrosi ...

