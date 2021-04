Denise Pipitone, Behgjet Pacolli nominato a Chi l’ha Visto? Ecco cosa c’entra l’ex marito di Anna Oxa (Di giovedì 1 aprile 2021) La puntata di Chi l’ha Visto? di ieri 31 marzo ha tenuto incollati davanti alla tv ben 3.520.000 telespettatori con il 15,2% di share. Tutti col fiato sospeso per sapere di più sul caso Denise Pipitone: Federica Sciarelli ha raccontato la storia di Olesya Rostova, la ragazza che in una tv russa ha svelato di essere stata rapita quando era una bambina e che ha una forte somiglianza proprio con Denise Pipitone, scomparsa il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Solo l’esame del dna, come detto dalla mamma di Denise, Piera Maggio, in un audio inviato al programma, potrà chiarire tutto. Ma durante la puntata è spuntato anche il nome di Behgjet Pacolli. l’ex compagno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La puntata di Chi? di ieri 31 marzo ha tenuto incollati davanti alla tv ben 3.520.000 telespettatori con il 15,2% di share. Tutti col fiato sospeso per sapere di più sul caso: Federica Sciarelli ha raccontato la storia di Olesya Rostova, la ragazza che in una tv russa ha svelato di essere stata rapita quando era una bambina e che ha una forte somiglianza proprio con, scomparsa il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Solo l’esame del dna, come detto dalla mamma di, Piera Maggio, in un audio inviato al programma, potrà chiarire tutto. Ma durante la puntata è spuntato anche il nome dicompagno di ...

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone e Olesya Rostova, la flebile speranza legata all'esame del Dna | Piera Maggio non va in Russia: ric… - zazoomblog : Tutti i dubbi alla prova del Dna Denise Pipitone e Olesya Rostova - #Tutti #dubbi #prova #Denise #Pipitone - anatvhema : Ma vi immaginate se quella fosse veramente Denise Pipitone? Riuscite a realizzarlo? -