Creval | CdA esaminerà richiesta Credit Agricole di rinvio nomina board

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione delo Valtellineseladel, arrivata nella giornata di ieri, di rinviare ladelprevista nell’assemblea del 19 aprile, dopo l’esito dell’OPA. “La– si legge in una nota – sarà oggetto di esame da parte del consiglio di amministrazione unitamente ad eventuali ulteriori proposte individuali di deliberazione che dovessero pervenire entro i termini previsti nell’avviso di convocazione dell’assemblea”.ha anche ricordato che per ladel consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 sono state depositate nei termini previsti nell’avviso di convocazione dell’assemblea due liste: la prima da ...

ha anche ricordato che per la nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2021 - 2023 sono state depositate nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'assemblea due ...... corrispondenti allo 0,00112 del capitale), il Credit Agricole Italia va all'attacco e critica Mediobanca e Bank of America , advisor delsull'operazione di acquisizione, e l'interodella ...Il consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese esaminerà la richiesta del Credit Agricole, arrivata nella giornata di ieri, di rinviare ...Mentre, come prevedibile, non scatta la corsa degli investitori al secondo giorno di Opa a consegnare le azioni (solo 764, corrispondenti allo 0,00112 del capitale), il Credit Agricole Italia va all'a ...