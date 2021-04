Covid | Marco ristoratore di Albenga | “600 km in bici per chiedere riaperture”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Più di 600 chilometri in bicicletta, per consegnare una lettera al Parlamento: “Consentire ai ristoratori di ripartire davvero”. Marco Secco Sanguineti, da Albenga, inforca le due ruote e attraversa lo stivale per recapitare alla politica una missiva di fuoco. Partenza lunedì mattina, arrivo nella Capitale ieri sera. Oggi l’incontro con il capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida, latore della lettera ai colleghi deputati e al governo.