Covid | con vaccini previsti 18 luglio chiude campagna Lombardia 2

(Adnkronos) - La certezza della disponibilità dei vaccini di maggio "l'avremo a fine aprile", ma tra fine maggio inizio giugno, secondo le previsioni di Guido Bertolaso e della Regione Lombardia, si sarà chiusa la fase degli over 60 e quindi "avremo coperto le categorie più a rischio con almeno una dose. Questo ci permetterebbe di ridurre drammaticamente e abbattere le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva". Per quando riguarda la categoria 50-59 anni, anche qui ci sono due variabili, a seconda della disponibilità delle dosi. L'avvio delle prenotazioni potrebbe partire il 30 aprile o il 15 maggio. Le somministrazioni di questa fascia potrebbero quindi iniziare, "se abbiamo tanti vaccini", il 19 maggio e chiudersi il 7 giugno; diversamente, inizieranno il 10 giugno e si chiuderanno a metà ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid con Covid, firmata convenzione ADR - Spallanzani ... nel segno dell'innovazione e della profondità d'azione, per fronteggiare con determinazione l'emergenza Covid - 19. E' un'ulteriore possibilità che offriamo ai nostri passeggeri per gestire in modo ...

Decreto Covid, Confcommercio: ancora 'più chiusure', serve una svolta "Sono a rischio centinaia di migliaia di imprese con ripercussioni gravissime per i posti di lavoro" prosegue la Confederazione "Nel 2020, i consumi sono crollati di circa 130 miliardi di euro . In ...

Prenotazione vaccino Covid in Lombardia: come prenotare con Poste Corriere della Sera Covid: Conte (Leu), su scudo penale fare di più "Obbligo vaccinale e scudo penale per i medici, bene il Governo con il nuovo decreto. Ma nel percorso parlamentare di conversione terremo conto anche delle osservazioni che in queste ore stanno arriva ...

NBC ordina il drama Ordinary Joe con James Wolk In una stagione dei pilot in cui tutti i tempi sembrano sballati a causa dell'emergenza coronavirus, la rete americana NBC annuncia che Ordinary Joe, il drama di Russel Friend e Garrett Lerner ...

