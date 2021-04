Covid | 501 morti e 23 649 nuovi casi “Il virus muta | i vaccini non ci proteggeranno per sempre”

Advertising

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.884.442 test; 142.sono i pazienti guariti; 48.032 sono i casi attualmente positivi. Complessivamente sono morti a causa del4.848 ...I decessi odierni sono, per un totale di 109.847 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.933.757 e 20.712 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli ...In Italia si sono registrati 23.649 nuovi casi di coronavirus a fronte di 356.085 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 23.904 su 351.221 test). Il tasso di positività è del 6,4%, in lie ...Quanti contagi oggi in Italia: il bollettino del 1 aprile segna 23.649 nuovi casi in Italia. Ecco tutti i dati, regione per regione, dei guariti, morti e positivi attuali al COVID-19.