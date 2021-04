'Covid 19 – Il virus della paura' da oggi su Infinity (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Arriva al grande pubblico il docufilm Covid-19 – il virus della paura, da oggi è disponibile a noleggio su Infinity e nato per formare medici e operatori sanitari durante il lockdown. Il film è realizzato da Consulcesi, network di formazione e assistenza per i professionisti sanitari, e patrocinato dal Ministero della Salute. Non dimenticare e imparare dagli errori. È questo il senso del docufilm Covid-19 – il virus della paura che si prefigge tre grandi obiettivi: offrire al pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche; commemorare i medici eroi e tutti i professionisti sanitari e offrire una grande guida ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Arriva al grande pubblico il docufilm-19 – il, daè disponibile a noleggio sue nato per formare medici e operatori sanitari durante il lockdown. Il film è realizzato da Consulcesi, network di formazione e assistenza per i professionisti sanitari, e patrocinato dal MinisteroSalute. Non dimenticare e imparare dagli errori. È questo il senso del docufilm-19 – ilche si prefigge tre grandi obiettivi: offrire al pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche; commemorare i medici eroi e tutti i professionisti sanitari e offrire una grande guida ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - Corriere : L’ex pugile Nicchi ricoverato a 41 anni per Covid. Sui social: «A chi non crede al virus auguro di ritrovarsi qui»,… - Bianca34874951 : RT @gippu1: Statistiche Inutili della pandemia: Leonardo #Bonucci è il primo giocatore di serie A con il numero 19 a contrarre il Covid-19.… - Rojas3299 : RT @gippu1: Statistiche Inutili della pandemia: Leonardo #Bonucci è il primo giocatore di serie A con il numero 19 a contrarre il Covid-19.… -