Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'1 aprile 2021: è boom di contagi in 24 ore, la situazione a Palermo (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 1.282 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 48 ore. 10.305 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 1 aprile 2021. 896 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale più 143 in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 19.870 con un tasso di positività attestato al 12%. I nuovi decessi sono 19.Al momento non sono disponibili i dati provincia per provincia a causa dell'errore su conteggio di mercoledì 31 marzo, adesso la piattaforma riallineerà i numeri.

