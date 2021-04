Coronavirus, Iss: in Italia 1.188 morti under 50 (Di giovedì 1 aprile 2021) Coronavirus, il rapporto dell’Iss sui decessi: 1.188 morti under 50. Di questi 282 avevano meno di 40 anni. ROMA – E’ stato pubblicato il 30 marzo il nuovo rapporto dell’Iss sui decessi per Coronavirus. In Italia, come riportato dall’Adnkronos, sono 1.188 i morti su 106.789 (1,1%) con età inferiore ai 50 anni. Di questi 282 avevano meno di 40 anni. Da precisare che di 80 pazienti degli under 40 non sono disponibili informazioni cliniche. 38 non avevano patologie pregresse (almeno evidenti), mentre 164 presentavano gravi patologie preesistenti come per esempio problemi renali o cardiovascolari, ma anche malattie psichiatriche, diabete o obesità. In Lombardia il 28,4% dei decessi L’ultimo rapporto si è soffermato anche sulle regioni che hanno registrato il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021), il rapporto dell’Iss sui decessi: 1.18850. Di questi 282 avevano meno di 40 anni. ROMA – E’ stato pubblicato il 30 marzo il nuovo rapporto dell’Iss sui decessi per. In, come riportato dall’Adnkronos, sono 1.188 isu 106.789 (1,1%) con età inferiore ai 50 anni. Di questi 282 avevano meno di 40 anni. Da precisare che di 80 pazienti degli40 non sono disponibili informazioni cliniche. 38 non avevano patologie pregresse (almeno evidenti), mentre 164 presentavano gravi patologie preesistenti come per esempio problemi renali o cardiovascolari, ma anche malattie psichiatriche, diabete o obesità. In Lombardia il 28,4% dei decessi L’ultimo rapporto si è soffermato anche sulle regioni che hanno registrato il ...

