Coronavirus, in Italia 23.649 nuovi positivi e 501 decessi (Di giovedì 1 aprile 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid: giù nuovi casi (23.649), morti (501) e ricoveri, tasso positività 6,6% Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.221 di ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 1 aprile: 23.649 nuovi casi e 501 vittime Sono 23.649 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italiua con 501 vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ... Ieri record di vaccini Ieri, 31 marzo, sono state somministrate in Italia ...

Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 1.631 casi e 32 decessi Il Sole 24 ORE Covid, i dati dell’1 Aprile: 23.649 nuovi casi e 501 le vittime Sono 23.649 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24, secondo il quotidiano bollettino diffuso dal ministero della Salute, su 356.085 tamponi processati. Il tasso è pari al ...

Cancellati gli Europei Under 18 di Rieti È con dispiacere che la European Athletics ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La de ...

