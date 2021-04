Cinema e Stipendi | 11 attori dai guadagni folli

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) Quando si parla disoprattutto riferito ad Hollywood il denaro scorre a fiumi per chi interpreta grandi colossal o film evento come Joker nel 2019. Comunque per glisono da capogiro, molte volte con minime interpretazioni e pochi dialoghi. Mentre altre volte invece glihanno bisogno di una preparazione fisica importante e di memorizzare molti dialoghi. Comunque alla fine sono sempre adeguatamente ricompensati. Addentriamoci nel mondo sorprendente di: più location per la Notte degli Oscar?: quanto ha guadagnato Tom Cruise in Mission Impossible? Per il suo lavoro nel franchise di Mission: Impossible, Tom Cruise ha guadagnato una quantità di denaro ...