Chiara Nasti manda una frecciatina a Giulia Salemi: ecco perché (Di giovedì 1 aprile 2021) La frecciatina di Chiara Nasti In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata Chiara Nasti, che ha deciso inaspettatamente di lanciare una frecciatina via social a Giulia Salemi. Ma cosa è accaduto e perché tra le due influencer ci sono delle tensioni? Facciamo un passo indietro e scopriamolo. Tutto è iniziato quando proprio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 aprile 2021) LadiIn queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata, che ha deciso inaspettatamente di lanciare unavia social a. Ma cosa è accaduto etra le due influencer ci sono delle tensioni? Facciamo un passo indietro e scopriamolo. Tutto è iniziato quando proprio L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

blogtivvu : Chiara Nasti lancia una frecciatina a Giulia Salemi: ecco per quale motivo - SolaconZain_ : Ho detto che Chiara Nasti e Giulia De Lellis meritano il fallimento e mi sto facendo delle grandi risate per le stronzate che sparano - GiuseppeporroIt : Chiara Nasti non le manda a dire contro Giulia Salemi: c'entra la sua linea di costumi #chiaranasti #giuliasalemi - IsaeChia : #ChiaraNasti ‘punge’ #GiuliaSalemi: ecco cos’è successo #gfvip - Canieuest96 : Il body Kim di Chiara Nasti è talmente 'sconosciuto' che Alessandra Amoroso, il giorno dopo del concerto a Napoli,… -