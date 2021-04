Caso camici, nuovo assalto dei magistrati. "Rogatoria sui conti svizzeri di Fontana" (Di giovedì 1 aprile 2021) Cristina Bassi I pm di Milano: falso in voluntary e autoriciclaggio. I legali: pronti a chiarire Nuove accuse e nuove iniziative della Procura di Milano a carico del governatore lombardo Attilio Fontana, indagato da luglio per la vicenda dei camici anti Covid forniti senza gara e in un secondo momento donati alla Regione dall'azienda del cognato Andrea Dini. Con l'occasione della richiesta di Rogatoria dei pm alla Svizzera relativa a un conto elvetico scudato, si viene a sapere che Fontana è indagato anche per le ipotesi di autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure, oltre a quella di frode in pubbliche forniture già nota. Questa tranche di indagine riguarda in particolare i 5,3 milioni di euro ereditati dalla madre e depositati su un conto svizzero, del tutto lecito dopo che nel ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Cristina Bassi I pm di Milano: falso in voluntary e autoriciclaggio. I legali: pronti a chiarire Nuove accuse e nuove iniziative della Procura di Milano a carico del governatore lombardo Attilio, indagato da luglio per la vicenda deianti Covid forniti senza gara e in un secondo momento donati alla Regione dall'azienda del cognato Andrea Dini. Con l'occasione della richiesta didei pm alla Svizzera relativa a un conto elvetico scudato, si viene a sapere cheè indagato anche per le ipotesi di autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure, oltre a quella di frode in pubbliche forniture già nota. Questa tranche di indagine riguarda in particolare i 5,3 milioni di euro ereditati dalla madre e depositati su un conto svizzero, del tutto lecito dopo che nel ...

