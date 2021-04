Calcio | Dybala | ‘non era una festa ma ho sbagliato e mi scuso’**

(Di giovedì 1 aprile 2021) Torino, 1 apr. – (Adnkronos) – “So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma hoa rimanere a cena fuori. Non era una, ma holo stesso e mi scuso”. Così su Instagram l’attaccante della Juventus Paulosi scusa per l’episodio che lo ha visto coinvolto con McKennie e Arthur. I tre giocatori, ieri sera, erano a casa del centrocampista statunitense per una cena e si sono intrattenuti nell’abitazione oltre l’orario del coprifuoco violando le norme anti-Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - Gazzetta_it : #Dybala si scusa: “Ho sbagliato a restare a cena fuori, mi scuso. Ma non era una festa” - AdeNugraha999 : RT @SkySport: Juventus, le scuse di Dybala: 'Ho sbagliato, ma non era una festa' - allarmerosso : RT @ciolanoglu: Calcio, drastica decisione della #Juventus che esclude dalla rosa i 3 calciatori (Mckennie, Dybala, Arthur) fino alla fine… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Dybala

Metro

Così su Instagram l'attaccante della Juventus Paulosi scusa per l'episodio che lo ha visto coinvolto con McKennie e Arthur. I tre giocatori, ieri sera, erano a casa del centrocampista ..."So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di. L'argentino, però, ha voluto precisare che "non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso" ha aggiunto l'argentino sul caso scoppiato ieri sera, quando è stato sorpreso insieme ad ...(LaPresse) - Giocatori della Juve nella bufera per una festa a casa di McKennnie a Torino con una decina di persone tra cui anche i compagni di squadra Arthur ...Peggio di così non poteva iniziare per la Juventus il countdown verso il Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato pomeriggio. In un colpo solo, ...