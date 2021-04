Boxe | Pacquiao – Crawford | forse c’è un intesa per Giugno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo Mike Coppinger di “The Athletic”, l’ex campione in otto divisioni Manny “Pacman”(62-7-2, 39 KO) è in trattative per combattere contro l’attuale campione dei pesi welter WBO, Terence “Bud”(37-0 , 28 KO) il 5ad Abu Dhabi. Se questa lotta si concretizzerà, sarà una gigantesco scontro per entrambi gli uomini., che è anche senatore nel suo paese d’origine, le Filippine, non è più salito sul ring dalla sua incredibile vittoria per split-decision sull’ex campione dei pesi welter WBA “Super”, Keith “One-Time” Thurman (29-1, 22 KO) il 20 luglio 2019.è un fighter di guardia mancina dallamolto rapida, con questo scontro punta ad aggiungere un altra pagina vincente alla sua eredità sportiva, mostrando ciò che è rimasto nel serbatoio a 42 ...