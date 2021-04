Boom di immatricolazioni auto a marzo | +497 | 2% | il confronto però è col primo lockdown

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il mercato italiano dell'rimbalza a: le- secondo i dati del ministero delle Infrastrutture - sono state 169.684, il 497,2% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Federaccoglie cauta i dati

L'analisi delleper fascia di CO2 evidenzia una fortissima crescita di quota delle vetture da 0 a 20 e da 21 a 60 g/km e un forte incremento per quelle da 61 a 135 g/km, grazie agli ...... e' la flessione della domanda rappresentata dai privati - 1,5% e la diminuzione dellea societa' - 22,5% e noleggio - 28,7%; nel periodo gennaio - marzo i cali sono rispettivamente ...Logico boom delle immatricolazioni auto in Italia a marzo 2021 rispetto a marzo 2020 (mese nel quale ci fu il lockdown totale): + 497,16%. Tra le "big" eccellenti prestazioni di Fiat e Opel.Milano, 1 apr. (askanews) - Mercato dell'auto in chiaroscuro a marzo: grazie agli incentivi i volumi sono quintuplicati con 169.684 ...