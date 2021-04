Andrea Cerioli piange davanti alla fidanzata Arianna | “Voglio un figlio” La reazione di lei

Advertising

trash_italiano : ILARY CHE ALLE 00.57 DEVE AFFRONTARE LO SFOGO DI ANDREA CERIOLI PRONTA A FARE PEGGIO DELLA SCENA ICONICA CON CORONA #Isola - trash_italiano : ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - lorenzo60833262 : RT @Ri_Ghetto: Ilary avrebbe mandato a fanculo Cerioli in 2 secondi di numero ho percepito forte e chiaro lo scazzo 'sì vabè Andrea vedrai… - arsenixs : RT @EugenioPoli1: @Ri_Ghetto Alfonso sarebbe ancora lì con Cerioli “pensaci caro Andrea io ti ho voluto fermamente. Una lacrima è anche un… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

ha fatto una gaffe all'Isola dei Famosi che avrebbe potuto costare caro ai concorrenti, ma Gilles Rocca è subito ...piange all'Isola dei Famosi 2021, fino a quando resisterà?piange disperato al solo pensiero di essere in Honduras all'Isola dei Famosi 2021 . Il bel tronista bolognese ...Ad Andrea Cerioli è bastato un messaggio della fidanzata Arianna Cirrincione per capire di non stare dando all’Isola dei famosi 2021 l’immagine di sé che vorrebbe trasmettere. Le parole ...In Palapa per le nomination de L'Isola dei Famosi Andrea Cerioli esprime il bisogno di parlare con Ilary Blasi. Il 31enne si sfoga dopo aver parlato con la fidanzata Arianna, che gli ha chiesto di ...