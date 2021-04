Ancelotti sta con Prandelli: «Comprensibile il messaggio che ha scritto» (Di giovedì 1 aprile 2021) Carlo Ancelotti ha commentato la scelta di Prandelli di lasciare la Fiorentina e non solo Carlo Ancelotti, manager dell’Everton, in una lunga intervista a The Athletic ha parlato anche di Cesare Prandelli e della lunga lettera scritta dall’allenatore dopo le dimissioni alla Fiorentina. «È Comprensibile il messaggio che ha scritto; estremamente chiaro. Lui è una persona che si sente meno motivata nel proprio ambiente e sta incontrando delle problematiche psicologiche. È un fatto positivo che ne abbia parlato, non solo per lui, ma anche per le altre persone nell’industria. Bisogna capire che le aspettative sono molto, molto alte e, ogni anno, diventano più grandi sia sull’allenatore che sui giocatori. Qualche tempo fa, le squadre erano dei giocatori. Parlavamo della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Carloha commentato la scelta didi lasciare la Fiorentina e non solo Carlo, manager dell’Everton, in una lunga intervista a The Athletic ha parlato anche di Cesaree della lunga lettera scritta dall’allenatore dopo le dimissioni alla Fiorentina. «Èilche ha; estremamente chiaro. Lui è una persona che si sente meno motivata nel proprio ambiente e sta incontrando delle problematiche psicologiche. È un fatto positivo che ne abbia parlato, non solo per lui, ma anche per le altre persone nell’industria. Bisogna capire che le aspettative sono molto, molto alte e, ogni anno, diventano più grandi sia sull’allenatore che sui giocatori. Qualche tempo fa, le squadre erano dei giocatori. Parlavamo della ...

