Youtube cancella ByoBlu

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Galici È polemica per lazione del canale: Gianluigi Paragone in Aula e gli utenti sui social gridano alla censura, canalesotto testata giornalista regolarmente registrata di Claudio Messora attivo da circa 14 anni, è statoto da. Contava circa 500mila iscritti, che potevano usufruire di quasi 2mila video caricati nel corso del tempo su argomenti disparati, che nell'ultimo anno si erano concentrati sulla pandemia e sui suoi effetti. Da ieri non è più visibile, pare come conseguenza sanzionatoria per l'intervista "al panafricanista Mohamed Konare" pubblicata lo scorso settembre 2020. Così riporterebbe l'email inviata ai gestori del canale con la quale si comunicava la chiusura dello spazio ...