Uomini e donne anticipazioni: LUCA al centro della scena (Di mercoledì 31 marzo 2021) LUCA continua a essere tra i protagonisti più chiacchierati di questa stagione di Uomini e donne. Il cavaliere meneghino, dopo aver chiuso nelle scorse puntate la relazione con Angela, si dedicherà alla conoscenza di Anna Maria. I due in esterna cercano di conoscersi meglio e la dama sprona LUCA a ballare con lei, ma lui non apparirà molto preso dalla donna. In studio infatti l’uomo rivelerà di non aver provato niente in compagnia di Anna Maria, con la quale decide immediatamente di interrompere la frequentazione. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Anna Maria non prenderà bene la decisione di LUCA, visto che lei aveva provato decisamente altre emozioni in compagnia del Cenerelli. Per LUCA, Maria De Filippi fa scendere a quel punto tre nuove pretendenti ma il ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 31 marzo 2021)continua a essere tra i protagonisti più chiacchierati di questa stagione di. Il cavaliere meneghino, dopo aver chiuso nelle scorse puntate la relazione con Angela, si dedicherà alla conoscenza di Anna Maria. I due in esterna cercano di conoscersi meglio e la dama spronaa ballare con lei, ma lui non apparirà molto preso dalla donna. In studio infatti l’uomo rivelerà di non aver provato niente in compagnia di Anna Maria, con la quale decide immediatamente di interrompere la frequentazione. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Anna Maria non prenderà bene la decisione di, visto che lei aveva provato decisamente altre emozioni in compagnia del Cenerelli. Per, Maria De Filippi fa scendere a quel punto tre nuove pretendenti ma il ...

