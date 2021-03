Tragedia a Salerno | 33enne si toglie la vita lanciandosi dal Viadotto Gatto

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo di un ragazzo,, originario di Nocera Inferiore, M. V. le iniziali del nome, che nel tardo pomeriggio di oggi ha deciso dirsi lagiù dalnel punto situato a ridosso del rione di Canalone. Mezzi di soccorso e polizia al lavoro sul luogo dellache segue di poche ore due altri gesti avvenuti nella giorni ieri nel territorio dei picentini. Tre destini segnati da una insana e tragica scelta: quella di mettere fine alla propria esistenza in maniera volontaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

