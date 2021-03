Tetraplegico di 42 anni invoca la morte assistita | il Tribunale si oppone | ' Non ha diritto all' aiuto al suicidio'

Advertising

danielaorsenig1 : @myrtamerlino Magari a domicilio per i più fragili con patologie gravissime: segnalo a Monza ad es. NICOLÒ CAFAGNA… - Affaritaliani : Suicidio assistito, va in tribunale il caso di un tetraplegico di 42 anni - Affaritaliani : Suicidio assistito: va in tribunale il caso di un tetraplegico di 42 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tetraplegico anni

ANCONA -da diecidopo un incidente stradale, chiede all'azienda sanitaria di riferimento di poter verificare - in base alla sentenza Cappato - le condizioni per accedere al suicidio ...Nonostante abbia tutti i requisiti legali per avere una fine dignitosa e per smettere di soffrire, un 42enne marchigiano, immobilizzato da diecia seguito di un incidente stradale si vede negato il proprio diritto a porre termine alla sua esistenza. Il tribunale di Ancona ha infatti sancito che "ha i ...ANCONA - Tetraplegico da dieci anni dopo un incidente stradale, chiede all’azienda sanitaria di riferimento di poter verificare – in base alla sentenza Cappato – le condizioni ...Nonostante abbia tutti i requisiti legali per avere una fine dignitosa e per smettere di soffrire, un 42enne marchigiano tetraplegico, immobilizzato da dieci anni a seguito di un incidente stradale si ...