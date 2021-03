Advertising

frasigno66 : RT @SecolodItalia1: Spionaggio, ecco chi è Walter Biot, lavorava al III Reparto Stato Maggiore Difesa. I soldi in una scatola - SecolodItalia1 : Spionaggio, ecco chi è Walter Biot, lavorava al III Reparto Stato Maggiore Difesa. I soldi in una scatola… - desmax74 : RT @Open_gol: Ecco chi è l'ufficiale italiano arrestato con l'accusa di spionaggio - SollazzoRosa : RT @skipper_66: Ricordate i militari russi durante il primo lockdown che scorazzavano indisturbati attraverso la penisola? Ecco,oggi hanno… - Dome689 : RT @Open_gol: Ecco chi è l'ufficiale italiano arrestato con l'accusa di spionaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio ecco

cosa sappiamo finora. Chi è l'ufficiale italiano arrestato Secondo l'Ansa che cita fonti inquirenti, l'ufficiale della Marina arrestato persi chiama Walter Biot. Il capitano di ...Secondo quanto appreso da fonti, l'ufficiale della Marina arrestato per, si chiama Walter Biot. Il capitano di fregata, è in servizio all'ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa. Chi è Biot, 56 anni, era un sottufficiale della Marina ...Secondo quanto appreso da fonti, l’ufficiale della Marina arrestato per spionaggio, si chiama Walter Biot. Il capitano di fregata, è in servizio all’ufficio Politica Militare dello Stato maggiore dell ...Si chiama Walter Biot l’ufficiale della Marina arrestato per spionaggio. Era in servizio all’ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa.