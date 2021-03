Sinner-Bublik oggi, Masters 1000 Miami: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 31 marzo 2021) I primi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo Miami Open 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedranno scendere in campo, oggi, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, il quale sarà opposto al kazako Alexander Bublik, numero 32 del seeding, non prime delle ore 21.00 italiane. oggi, mercoledì 31 marzo, si disputeranno i quarti di finale della parte alta del tabellone del torneo ATP Miami 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Bublik in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Alexander ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) I primi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneoOpen 2021 di tennis (di categoria ATP) vedranno scendere in campo,, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik, il quale sarà opposto al kazako Alexander, numero 32 del seeding, non prime delle ore 21.00 italiane., mercoledì 31 marzo, si disputeranno i quarti di finale della parte alta del tabellone del torneo ATP2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Janniked Alexander ...

