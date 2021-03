Serie A: nel 2020 versati 138 milioni di compensi per i procuratori. Comanda la Juve, la Roma insegue (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attraverso il sito della Figc sono stati resi noti i compensi agli agenti sportivi dal primo gennaio del 2020 al 31 dicembre del 2020. Sono 138.015.594,09 euro gli euro totali versati ai procuratori dalle squadre di Serie A. A Comandare questa speciale classifica sono la Juventus e la Roma, rispettivamente con 21 e 19 milioni. Questa la classifica completa di ogni squadra di Serie A: Juventus: 20.800.137,97 euroRoma: 19.241.912,00 euroMilan: 14.315.291,95 euroNapoli: 12.080.740,79 euroFiorentina: 9.740.062,50 euroInter: 9.050.068,29 euroAtalanta: 6.004.805,00 euroSassuolo: 5.823.103,00 euroLazio: 5.529.679,43 euroBologna: 5.489.340,52 euroParma: 4.853.818,32 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attraverso il sito della Figc sono stati resi noti iagli agenti sportivi dal primo gennaio delal 31 dicembre del. Sono 138.015.594,09 euro gli euro totaliaidalle squadre diA. Are questa speciale classifica sono lantus e la, rispettivamente con 21 e 19. Questa la classifica completa di ogni squadra diA:ntus: 20.800.137,97 euro: 19.241.912,00 euroMilan: 14.315.291,95 euroNapoli: 12.080.740,79 euroFiorentina: 9.740.062,50 euroInter: 9.050.068,29 euroAtalanta: 6.004.805,00 euroSassuolo: 5.823.103,00 euroLazio: 5.529.679,43 euroBologna: 5.489.340,52 euroParma: 4.853.818,32 ...

