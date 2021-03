Serie A 2020 2021 | arbitri ventinovesima giornata | Torino-Juventus a Fabbri

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda ladi. Il big match è il derby, affidato a Michaeldi Ravenna. Tante le sfide interessanti: Milan-Sampdoria verrà fischiata da Piccinini, Bologna-Inter da Giacomelli, Sassuolo-Roma da Pairetto. Di Martino per Napoli-Crotone e Giua per Lazio-Spezia. Di seguito le designazioni complete. ATALANTA – UDINESE h. 15.00 MANGANIELLO Gianluca (Pinerolo) ROSSI Luigi (Rovigo) – VONO Antonio (Soverato) IV: AYROLDI Giovanni (Molfetta) VAR: ORSATO Daniele (Schio) AVAR: PERETTI Giorgio (Verona) BENEVENTO – PARMA h. 15.00 MASSA Davide (Imperia) DI VUOLO Rodolfo (Castellammare di Stabia) – DE MEO Pasquale (Foggia) IV: DIONISI Federico ...

che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di ritorno del Campionato di/21 in programma sabato 3 aprile. Milan - Sampdoria sabato alle 12.30 Piccinini - LA DESIGNAZIONE