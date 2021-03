Scuole, il ministro Bianchi: «Dopo Pasqua riaprono». E lancia il tema delle aperture estive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Pasqua, le Scuole riaprono. Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «Assolutamente, le Scuole Dopo Pasqua riaprono, le abbiamo già riaperte in questi giorni:... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 marzo 2021), le. Lo dice ildell'Istruzione Patrizio. «Assolutamente, le, le abbiamo già riaperte in questi giorni:...

