Scuola, Bianchi: "Dopo Pasqua, riaperture anche in zona rossa"

Scuola, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato ai microfoni di Sky TG24 degli obiettivi per le prossime settimane Continua a far discutere il tema riapertura scuole. C'è chi è a favore di un ritorno tra i banchi già nelle prossime settimane, e chi invece predica calma ed è favorevole alla didattica a distanza. Sul L'articolo proviene da Inews.it.

