Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scientifica”. E blinda Fontana (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mancati automatismi sulle riaperture? La bozza del nuovo decreto Covid non ci soddisfa. così è una scelta politica, non basata su dati scientifici. Il Consiglio dei ministri deve prendere una scelta su dati scientifici. Se il ministro Speranza invece vede solo rosso, non lo deve spiegare a Salvini…”. Ad attaccare, prima del Consiglio dei ministri che deve adottare il nuovo decreto, è il segretario leghista, Matteo Salvini, dopo le bozze circolate del decreto. Il motivo? Gli automatismi richiesti dal centrodestra non ci saranno, ma sarà soltanto presente una clausola di salvaguardia, in base alla quale dal 7 al 30 aprile tutto il Paese sarà in zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mancati automatismi sulle riaperture? Ladel nuovonon ciè una, non basata su dati scientifici. Il Consiglio dei ministri deve prendere unasu dati scientifici. Se il ministro Speranza invece vede solo rosso, non lo deve spiegare a…”. Ad attaccare, prima del Consiglio dei ministri che deve adottare il nuovo, è il segretario leghista, Matteo, dopo le bozze circolate del. Il motivo? Gli automatismi richiesti dal centrodestra non ci saranno, ma sarà soltanto presente una clausola di salvaguardia, in base alla quale dal 7 al 30il Paese sarà in zona ...

