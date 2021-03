Sacchi, tra passato e futuro: “Atalanta o Milan? Ecco chi gioca meglio. Non capisco certi allenatori..” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parola ad Arrigo Sacchi.Atalanta, l’elogio di Sacchi: “Muriel ha un talento incredibile, ma ha un difetto. Con Conte..”Arrigo Sacchi ha fatto un excursus sulla sua vita calcistica, e non solo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Gli amici mi chiamavano Angelillo, mi piaceva. Gli ho visto fare un gol assurdo a Bologna, dalla linea di fondo. Ho cominciato in attacco, poi una poco gloriosa ritirata: ala destra, mediano, terzino… Quando Pivatelli, pochi mesi dopo aver vinto la Coppa Campioni col Milan a Wembley, mi mise in panchina, ho smesso. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai Capello, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due tunnel a chiamata. Annunciava: ”tunnel!” e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio…"caption id="attachment 577847" align="alignnone" ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parola ad Arrigo, l’elogio di: “Muriel ha un talento incredibile, ma ha un difetto. Con Conte..”Arrigoha fatto un excursus sulla sua vita calcistica, e non solo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Gli amici mi chiamavano Angelillo, mi piaceva. Gli ho visto fare un gol assurdo a Bologna, dalla linea di fondo. Ho cominciato in attacco, poi una poco gloriosa ritirata: ala destra, mediano, terzino… Quando Pivatelli, pochi mesi dopo aver vinto la Coppa Campioni cola Wembley, mi mise in panchina, ho smesso. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai Capello, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due tunnel a chiamata. Annunciava: ”tunnel!” e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio…"caption id="attachment 577847" align="alignnone" ...

