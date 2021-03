Roma, scoppia focolaio Covid nel carcere femminile di Rebibbia: «Situazione gravissima» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora casi positivi e focolai nelle carceri italiane. Questa volta, il virus è tornato nel carcere femminile di Rebibbia: da quanto appreso, sembra siano risultate positive al tampone molecolare 35 detenute e 3 unità di Polizia Penitenziaria. Il numerico evidenziato pare sia in crescita. focolaio nel carcere di Rebibbia A darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “L’entità del focolaio desta preoccupazione e non poche criticità. Ci siamo confrontati sin dall’inizio con i vertici del carcere ed abbiamo scritto all’autorità sanitaria competente chiedendo prontamente di effettuare un diffuso screening. Ci è stato comunicato in tempi rapidi di aver attivato con diligenza la sorveglianza sanitaria. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora casi positivi e focolai nelle carceri italiane. Questa volta, il virus è tornato neldi: da quanto appreso, sembra siano risultate positive al tampone molecolare 35 detenute e 3 unità di Polizia Penitenziaria. Il numerico evidenziato pare sia in crescita.neldiA darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “L’entità deldesta preoccupazione e non poche criticità. Ci siamo confrontati sin dall’inizio con i vertici deled abbiamo scritto all’autorità sanitaria competente chiedendo prontamente di effettuare un diffuso screening. Ci è stato comunicato in tempi rapidi di aver attivato con diligenza la sorveglianza sanitaria. ...

