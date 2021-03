Advertising

Agenzia_Ansa : Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vi… - popgiornale : L'assessore alla Sanità #RuggeroRazza si è dimesso dopo l'#avvisodigaranzia. #pop #ilgiornalepopolare #cronaca… - TV7Benevento : Roma: arresti per spionaggio, Farnesina convoca ambasciatore russo... - NewSicilia : #Newsicilia Delle due società, una ha sede a #Catania, l’altra a #Roma ma opera nella Zona Industriale di Catania - DiNapoliSilvio : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arresti

RomaToday

I sequestri Il Gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell'intero complesso aziendale di due società (una con sede a Catania, l'altra ama che opera nella Zona ...... in servizio presso l'ambasciata di: secondo l'accusa stava consegnando documenti in cambio di ... Ma i tre stranieri e un ex carabiniere disertato a Sofia riuscirono a sottrarsi agli. Da ...È noto come il re delle truffe online, secondo gli inquirenti, infatti, è uno dei primi criminali informatici del Paese, da una lunga carriera e che farebbe anche parte di un’organizzazione internazio ...Tre imprenditori e il revisore legale di una società fallita, la Seitral srl di Santa Venerina (Catania), sono stati arrestati dalla Guardia di finanza nell'ambito di una indagine per reati fallimenta ...