Qualificazioni Mondiali 2022, Lituania - Italia 0 - 2. Decidono Sensi e Immobile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo un primo tempo molto deludente e totalmente privo di occasioni, all'alba della ripresa l' Italia confeziona il successo sulla Lituania , battuta dalla botta da fuori del neo entrato Sensi . ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo un primo tempo molto deludente e totalmente privo di occasioni, all'alba della ripresa l'confeziona il successo sulla, battuta dalla botta da fuori del neo entrato. ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? FORMAZIONE Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #LituaniaItalia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Sta… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? Tifosi #Azzurri ?? è il momento di cantare l’Inno d’Italia! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????… - SteveWells94 : @DiMarzio Bell’idea viaggiare per l’Europa durante una pandemia per le qualificazioni mondiali - macondo83 : @albertofelice10 @gippu1 Nelle qualificazioni mondiali 9. In tutte le partite ufficiali giocate 72. Poi altre 90 in amichevole. -