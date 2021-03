Peugeot 5008 - Una settimana con la BlueHDi 130 Eat8 GT [Day 3] - VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Peugeot 5008 con motore BlueHDi 130 e cambio automatico Eat8, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla francese sono offerti di serie e che non pregiudicano la capacità di carico quando non vengono utilizzati, perché sono ripiegabili. Il bagagliaio della Suv del Leone è una piazza d'armi, con i suoi 702 litri dichiarati in configurazione a cinque posti. Nel cofano c'è il quattro cilindri turbodiesel da 1.5 litri, che eroga 130 cavalli e 300 Nm di coppia ed è abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti. Per la 5008 non è prevista, nemmeno a pagamento, la trazione integrale: in compenso, si può optare per il Grip Control, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questaè lacon motore130 e cambio automatico, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla francese sono offerti di serie e che non pregiudicano la capacità di carico quando non vengono utilizzati, perché sono ripiegabili. Il bagagliaio della Suv del Leone è una piazza d'armi, con i suoi 702 litri dichiarati in configurazione a cinque posti. Nel cofano c'è il quattro cilindri turbodiesel da 1.5 litri, che eroga 130 cavalli e 300 Nm di coppia ed è abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti. Per lanon è prevista, nemmeno a pagamento, la trazione integrale: in compenso, si può optare per il Grip Control, ...

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 5008 Stellantis: carenza semiconduttori blocca produzione Peugeot 308 a Sochaux A Sochaux si producono anche le Peugeot 3008 e 5008 e l'Opel Grandland X, meno colpite dalla mancanza di semiconduttori. Red - Fla - 30 - 03 - 21 19:28:24 (0696) 5 NNNN

