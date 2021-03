Olesya Rostova | potrebbe essere lei Denise Pipitone | lo confermerà il Dna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo 17 anni di misteri arriva l’appello di una ragazza russa rapita nel 2005: “Cerco mia madre”. Si riaccende la speranza per Piera Maggio Sono trascorsi 17 anni dalla scomparsa dima la mamma, Piera Maggio, non si è mai rassegnata. Dopo la notizia di una ragazza che alla tv russa ha raccontato L'articolo proviene da Inews.it.

IL CASO SI RIAPRE? 31 marzo 2021 09:14è Denise Pipitone? Le somiglianze con la bambina scomparsa e la madre Piera Maggio: il confronto - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il confronto tra le foto di, la ventenne che ha raccontato nel corso del programma (in italiano 'Lasciali parlare') in onda sull'emittente russa Primo Canale e alcune immagini di Denise Pipitone (tra cui una ...Si chiama Olesya Rostova la ragazza che attraverso il programma russo “Lasciali parlare” (in italiano), ha deciso di cercare la propria mamma. Secondo Il Riformista Olesya ha inviato una lettera alla ...Partito il confronto tra le foto di Olesya Rostova e quelle foto di Denise Pipitone (tra cui una ricostruzione grafica diffusa dalla Procura di Marsala) e di Piera Maggio, madre della bambina ...