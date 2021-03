Nuoto: Assoluti, Quadarella precede Caramignoli nei 400 stile libero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Simona Quadarella vince i 400 stile libero ai campionati Assoluti di Nuoto di Riccione. La 22enne romana trionfa con il crono di 4'06"49 davanti a Martina Caramignoli (4'08"39) e Giulia Salin (4'11"04). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Simonavince i 400ai campionatididi Riccione. La 22enne romana trionfa con il crono di 4'06"49 davanti a Martina(4'08"39) e Giulia Salin (4'11"04).

Advertising

ValeRossignoli : RT @Coninews: Applausi per Sara! ????????? Agli Assoluti Primaverili di Riccione con il tempo di ?? 4'37.06 Sara #Franceschi stacca il pass p… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Bravissima Margherita! ??????????? #Panziera | #Nuoto | #Assoluti - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: ?? NUOVO RECORD ITALIANO ?? Una super Margherita Panziera, già qualificata alle Olimpiadi, ritocca il suo 2’05?72 e firma… - Capitanomio : @andrea_pecchia ma gli Assoluti di nuoto non possiamo vederli in tv? - DanyForsy96 : RT @sportface2016: #Nuoto, Assoluti Riccione 2021: #Franceschi vola a #Tokyo2020, nuovo record italiano per #Panziera -