Niger | sventato un tentativo di colpo di stato nella capitale Niamey

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un “tentatodi” èoggi in, dove le forze di sicurezza hanno respinto un assalto al palazzo presidenziale. Secondo il corrispondente di France 24, Cyril Payen, questa mattina “si sono uditi pesanti colpi di arma da fuoco nell’area del palazzo presidenziale”. La sparatoria è durata circa mezz’ora ma ora “la situazione sembra essere tornata sotto controllo”. Il tentato golpe è avvenuto a due giorni dal giuramento del neo-presidente eletto Mohamed Bazoum, esponente di spicco del movimento al potere Partitoino per la Democrazia e il Socialismo (PNDS) e favorito del capo diuscente, Mahamadou Issoufou. La scorsa settimana, la proclamazione di Bazoum da parte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Niger sventato

Sputnik Italia

Nel, uno stato confinante con il Kaduna, in seguito ad un attacco armato contro un villaggio e un caso di rapimento di 19 persone, le autorità locali hanno disposto di chiudere tutte le scuole ...Nel, uno stato confinante con il Kaduna, in seguito ad un attacco armato contro un villaggio e un caso di rapimento di 19 persone, le autorità locali hanno disposto di chiudere tutte le scuole ...In campo si è visto anche Victor Osimhen, che ha giocato tutti i 90' e ha anche sfiorato una rete ad inizio ripresa. Sfortunato l'attaccante del Napoli che ha colpito un palo a portiere battuto Ci sar ...Napoli Calcio - Un passo in avanti per la Nigeria nelle qualificazioni per la Coppa D'Africa. Osimhen e compagni battono di misura il Benin con un gol allo scadere. Nella prima, è stato il palo a nega ...